Kim übernimmt Nordkoreaner von Andersen

Kim Yong Jun war 2010 noch als Spieler Nordkoreas aktiv

Nordkorea hat in den eigenen Reihen einen Nachfolger für den Norweger Jörn Andersen als Trainer seiner Fußball-Nationalmannschaft gefunden.

Der 35 Jahre alte Kim Yong-jun führt die Auswahl zur Asien-Meisterschaft 2019. Dies teilte die offizielle nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch mit.

Andersen, in der Saison 1989/1990 bei Eintracht Frankfurt erster ausländischer Torschützenkönig der Bundesliga, hatte seinen Zweijahresvertrag in dem isolierten Land nicht verlängert und seinen Posten vor einem halben Jahr geräumt.

Kim war selbst Nationalspieler und hatte 2010 an der WM in Südafrika teilgenommen. Dort war die Mannschaft in der Vorrundengruppe nach Niederlagen gegen Brasilien, Portugal und die Elfenbeinküste gescheitert.