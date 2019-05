Erstmals Schiedsrichterinnen beim Asien-Pokal im Einsatz

Beim Asien-Vereinspokal kommt es zu einer Premiere

Premiere beim asiatischen Fußball-Vereinspokal der Männer: Erstmals in der Geschichte leitet ein weibliches Schiedsrichter-Gespann am Mittwoch die Männer-Partie zwischen Yangun United aus Myanmar und Naga World aus Kambodscha. Der Pokal-Wettbewerb in Asien ist der Europa League vergleichbar.

"Das ist ein Meilenstein für das asiatische Schiedsrichter-Wesen", teilte die asiatische Konföderation AFC am Dienstag mit. Die japanische Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita sowie ihre Landsfrauen und Assistentinnen Makoto Bozono und Naomi Teshirogi werden am Mittwoch in Rangun im Einsatz sein.

Bislang haben Frauen bei Spielen des Asien-Vereinspokals nur assistiert, erstmals im Jahr 2014. Der Wettbewerb ist nach der Champions League der zweitwichtigste Vereins-Wettbewerb in Asien.