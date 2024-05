Rekord-Gala! Messi schreibt Geschichte

IMAGO/Nathan Ray Seebeck

Messi (l.) schrieb MLS-Geschichte

Der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi hat sich mit einer Leistung wie von einem anderen Stern einen Eintrag in den Geschichtsbüchern der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) gesichert. Der 36-jährige Argentinier war beim 6:2 (0:1) von Inter Miami über die vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Sandro Schwarz trainierten New York Red Bulls an allen Treffern seines Teams direkt beteiligt.

Nachdem Inter Miami und Lionel Messi gegen New York Red Bull einen Fehlstart hinlegten und mit 0:1 in die Kabine gingen, drehte das Team aus dem Sunshine State, angeführt von Messi, im zweiten Durchgang auf und zerlegte den Kontrahenten nach Strich und Faden.

In der 48. Minute bereitete Messi den Ausgleich durch den Paraguayer Matias Rojas vor, zwei Minuten später traf er höchstpersönlich zur Führung. Es folgten vier weitere Vorlagen des Weltmeisters. Rojas war ein weiteres Mal erfolgreich (62.) Messis einstigem Barcelona-Teamkollegen Luis Suárez gelang ein lupenreiner Hattrick (68./75./81.).

Nie in der Geschichte der MLS war ein Spieler zuvor in einem Spiel bei sechs Toren direkt involviert, keinem gelangen zuvor fünf Vorlagen.

Ex-Weggefährten schwärmen von Messi

"Was wir heute gesehen haben, überrascht die Leute natürlich, denn so etwas sieht man im Fußball nicht", sagte Suárez über Messis fünf Assists. "Aber als Mannschaftskamerad und jemand, der ihn gut kennt, überrascht mich nichts an ihm".

Trainer Gerardo Martino ergänzte: "Die Wahrheit ist, dass alle während des Spiels einen phänomenalen Einfluss hatten, aber Leo [Messi, d.Red.] hat etwas Historisches geleistet, nämlich fünf Assists und ein Tor in einem Ligaspiel. Man kann die drei Tore von Luis [Suárez, d.Red.] und die beiden von Matías [ Rojas] aber nicht ausklammern", so "Tata" weiter.

Messi hat für den ungeschlagenen Tabellenführer der Eastern Conference nun zehn Tore und zwölf Assists in acht Ligaspielen erzielt.

Der ehemalige Leipziger Emil Forsberg erzielte in der Nachspielzeit per Elfmeter noch den zweiten Treffer New Yorks, mehr als Ergebniskorrektur war zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr möglich.