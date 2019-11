Geheimnis um Zlatan Ibrahimovic gelüftet

Katharine Lotze, getty

Zlatan Ibrahimovic steigt ab sofort als Klubbesitzer ein

Dass Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic für spektakuläre Ankündigungen und Überraschungen gut ist, hat er in seiner eindrucksvollem Karriere bereits mehrfach bewiesen. Nun hat der 38-Jährige, der zuletzt unter anderem mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, den nächsten Hammer angekündigt.

Wie der schwedische Klub Hammarby IF offiziell bekannt gegeben hat, wird Ibrahimovic dort ab sofort - wenn auch weniger aus sportlicher Sicht - eine tragende Rolle einnehmen.

Stattdessen wird der Torjäger Klubbesitzer: "Ich habe Einigung mit dem Team von Hammarby und AEG, die Sache so global wie möglich zu machen. Wir sollen über die ganze Welt gesehen werden. Nicht nur in Schweden, sondern auf der ganzen Welt. Jeder sollte wissen, wo Hammarby liegt und wenn man das Logo sieht, sollte man verstehen: Das ist Hammarby", teilte er gegenüber der schwedischen Zeitung "Sportbladet" mit.

Zlatan Ibrahimović investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) 27. November 2019

Der 38-Jährige übernimmt vom US-Konzern Anschutz Entertainment Group (AEG) die Hälfte der Anteile am Unternehmen AEG Sweden, was mit sich bringe, dass er Anteilseigner an Hammarbys Fußballsparte werde, teilte der Verein mit.

Ibrahimovic gehört damit nun ein knappes Viertel der Anteile des Klubs, der in dieser Saison in der schwedischen Liga Allsvenskan Platz drei erreicht hatte und somit im nächsten Jahr in der Qualifikation zur Europa League dabei sein wird.

Rätselhaftes Video sorgt für Aufsehen

Bereits am Dienstag hatte Ibra mit einem rätselhaften Video für Aufsehen gesorgt. Dieses zeigt zunächst die Trikot-Vorderseite des schwedischen Erstligisten Hammarby IF. Nach einer kurzen Schwarzblende erscheint die Rückseite - inklusive Ibrahimovic-Flock. Zusätzlich verlinkte Ibrahimovic Hammarbys offizielle Twitter-Seite.

Wie es auf sportlicher Ebene für den exzentrischen Stürmer weitergeht, bleibt offen. Bis vor kurzem stand Schwedens elfmaliger Fußballer des Jahres bei LA Galaxy unter Vertrag. Eine Rückkehr zu einem europäischen Klub steht seit längerem im Raum.

Zuletzt galten der BVB sowie die Serie-A-Klubs FC Bologna und AC Mailand als mögliche Abnehmer. Bei den Rossoneri stand der Schwede bereits zwischen 2010 und 2012 unter Vertrag.