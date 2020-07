Kroatien bindet Erfolgstrainer Dalic

unknown

Bis 2022 bleibt Zlatko Dalic kroatischer Nationaltrainer

WM-Finalist Kroatien baut langfristig auf seinen Erfolgstrainer Zlatko Dalic. Wie der nationale Fußballverband HNS am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 53-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Nach der Verschiebung der EM 2020 ins kommende Jahr war eine Einigung ohnehin nötig geworden, damit Dalic das Team auch bei der paneuropäischen Europameisterschaft betreuen kann.

HNS-Boss Davor Suker erklärte, dass dies "zu keinem Zeitpunkt in Frage" gestanden habe. "Ich bin sehr froh, dass wir vereinbart haben, unsere Zusammenarbeit bis zur Weltmeisterschaft 2022 zu verlängern", so Suker weiter. Dalic hatte Kroatien 2018 sensationell erstmals in ein WM-Finale geführt, dort verlor das 4,2 Millionen-Einwohner-Land allerdings mit 2:4 gegen Frankreich.

Der einstige Mittelfeldspieler Dalic ist für das Team um die Topstars Luka Modric und Ivan Rakitic seit 2017 verantwortlich.