Usain Bolt startet ins nächste Fußball-Abenteuer

Usain Bolt spielte bereits bei mehreren Benefiz-Veranstaltungen mit

Ein schwarzes Auto, das ihn vom Flughafen abholt, ist der einzige Wunsch, den der ehemalige Sprint-Superstar Usain Bolt vor seiner Ankunft in Sydney geäußert hat.

Bolt wird in Australien auf unbestimmte Zeit am Training des Erstligisten Central Coast Mariners teilnehmen, um eine erhoffte Karriere als Fußballer voranzutreiben.

"Er hat großen Wert darauf gelegt, dass er von einem schwarzen Auto abgeholt wird", sagte Mariners-Geschäftsführer Shaun Mielekamp dem "Sydney Daily Telegraph": "Ansonsten hatte er keinerlei Wünsche, er will keine privaten Bodyguards, keinen persönlichen Masseur, keinen Chauffeur. Er möchte auch kein speziell in Frankreich abgefülltes Wasser, nur ein schwarzes Auto."

Auf seine übliche Entourage wird Bolt in Australien verzichten. "Nur Usain und sein Manager, und der ist schon hier", sagte Mielekamp. Am Flughafen von Sydney werde auch keine Luxuslimousine auf Bolt warten: "Er wird wie jeder andere im Verein einen Hyundai unseres Teamsponsors fahren, und er wird wie jeder andere Spieler behandelt. Es gibt keine Extras für Usain, aber das will er auch gar nicht."

Bolt will als Fußballer ernst genommen werden

Der achtmalige Olympiasieger Bolt hatte im März mit einem PR-wirksamen Training beim Bundesligisten Borussia Dortmund für Aufsehen gesorgt und im Juni für eine Woche mit dem norwegischen Erstligisten Strömsgodset IF geübt. Ein längeres Engagement, wie es nun in New South Wales geplant ist, hat Bolt aber noch nicht vorzuweisen.

Im vergangenen Jahr hatte Bolt seine Leichtathletik-Karriere beendet. Der Plan des Fans von Manchester United, als ernstzunehmender Fußballprofi durchzustarten, wirkt weiterhin unrealistisch. Dennoch sehen die Mariners die Zusammenarbeit mit Bolt nicht als "Gimmick oder Kampagne", sagte Mielekamp. Zwar sei er "gespannt, was dies für unsere Region bedeutet", aber das Wichtigste sei, "uns um einen Sportler zu kümmern, der ein Profi werden will".