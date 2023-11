Klinsmann und Südkorea feiern nächsten Sieg

IMAGO/David Rawcliffe

Jürgen Klinsmann ist Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft

Jürgen Klinsmann bleibt mit der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in der Erfolgsspur. Nach dem 5:0-Auftaktsieg gegen Singapur setzte sich der Achtelfinalist von Katar auch in China mit 3:0 (2:0) durch.

Heung-Min Son schoss Südkorea mit einem Doppelpack in Führung (11./Elfmeter, 45.), in der zweiten Halbzeit legte Seung-Hyun Jung nach (87.). Mit nun sechs Punkten führt die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers die Gruppe C nach zwei Spielen an, als nächstes geht es im März gegen Thailand. Der kommende Gegner gewann im Parallelspiel gegen Singapur mit 3:1 (1:1).

Für die Teams aus Asien hat auf dem Weg zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko die zweite Runde begonnen. Die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei der neun Vierergruppen kommen in die dritte Runde, in der die ersten WM-Tickets vergeben werden.