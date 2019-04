BVB-Leihgabe Isak setzt Rekordserie weiter fort

Alexander Isak traf auch im Spiel gegen Ajax

Er trifft und trifft und trifft! BVB-Leihgabe Alexander Isak hat sein persönliches Trefferkonto im Trikot des niederländischen Erstligisten Willem II weiter ausgebaut. Auch gegen Tabellenführer Ajax Amsterdam war der Schwede zur Stelle.

Bei der 1:4-Niederlage von Willem II gegen den neuen Tabellenführer Ajax Amsterdam traf Alexander Isak in der 26. Minute per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1. Für den jungen Schweden, der bis zum Saisonende vom BVB an den niederländischen Klub ausgeliehen ist, war es das elfte Liga-Tor im elften Spiel. Wettbewerbsübergreifend traf Isak für seinen neuen Arbeitgeber in zwölf Spielen zwölf Mal.

Schon mit seinen zehn Treffern in den ersten zehn Spielen trug sich Isak in die Vereinsgeschichte von Willem II ein. Noch nie traf ein Neuzugang in seinen ersten Spielen so oft. Diesen Rekord hat der Stürmer nun sogar noch weiter ausgebaut. Mit einer Trefferquote von einem Tor pro Partie liegt der Schwede in dieser Kategorie sogar ligaweit auf Platz eins.