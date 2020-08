Stielike bei Tianjin als Cheftrainer entlassen

unknown

Uli Stielike ist nicht mehr Trainer in Tianjin

Der frühere DFB-Trainer Ulli Stielike ist nicht länger Chefcoach des chinesischen Fußball-Erstligisten Tianjin Teda. Wie der Klub mitteilte, wurde der 65-Jährige nach schwachem Saisonstart mit nur einem Punkt aus fünf Spielen von seinen Aufgaben entbunden.

Stielikes Nachfolger wird Wang Baoshan. Stielike, der im Laufe seiner aktiven Karriere acht Jahre für Real Madrid gespielt hatte, war seit 2017 Trainer von Tianjin.

Zuvor betreute er von 2014 an die südkoreanische Nationalmannschaft. In China arbeitete Stielike in der Saison 2019 unter anderem mit Ex-Nationalspieler Sandro Wagner zusammen, der von Bayern München ins Reich der Mitte gewechselt war. Aufgrund der Coronakrise hatte Wagner im Juli aber angekündigt, nicht nach China zurückzukehren und wenig später seine Karriere beendet.

Stielike war zwischen 1998 und 2006 in verschiedenen Funktionen für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) tätig gewesen.