Ex-Werderaner stellt Rekord in Südkorea auf

Lee Dong Gook stellt in Südkorea einen neuen Rekord auf

Der Südkoreaner Lee Dong Gook, früher unter anderem beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen aktiv, hat in der heimischen K-League einen Rekord aufgestellt.

Der inzwischen 39-Jährige bestritt beim Ligaspiel seiner Jeonbuk Hyundai Motors gegen Jeju United (0:0) sein 502. Spiel in der höchsten Liga Südkoreas und ist damit der Feldspieler mit den meisten Einsätzen. In der Liste aller Spieler liegt er hinter zwei Torhütern auf dem dritten Platz.

Gook war von Januar bis Juni 2001 als Leihspieler in Bremen aktiv gewesen. An der Weser kam der Stürmer in sieben Spielen zum Einsatz, blieb aber ohne Tor. In der K-League ist Gook mit 215 Treffern Rekordtorschütze.