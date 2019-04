RSC Anderlecht entlässt Fred Rutten

Fred Rutten wurde entlassen

Der belgische Fußball-Rekordmeister RSC Anderlecht hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Fred Rutten getrennt. Der 56-jährige Niederländer, 2008/2009 Trainer von Bundesligist Schalke 04, trat das Amt erst im Januar diesen Jahres an und absolvierte nur 13 Spiele mit dem Klub aus Brüssel.

"Die RSCA-Sportdirektion, vertreten durch Michael Verschueren und Frank Arnesen sowie Fred Rutten haben im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen, ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung einzustellen", gab der Klub bekannt. Der Renommierklub steckt in der schlimmsten sportlichen Krise seit 56 Jahren.

Seinen negativen Höhepunkt in der erfolglosen Saison erlebte der Tabellenfünfte in der belgischen Meisterrunde am vergangenen Freitag im Spitzenspiel gegen Standard Lüttich. Nachdem Anderlecht-Fans bengalische Feuer auf das Spielfeld warfen, wurde die Partie in der 32. Minute abgebrochen.