DFB-Star an US-Klub ausgeliehen

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Geht auf Leihbasis in die USA zum OL Reign in Seattle, dem Schwesterclub von Olympique Lyon: Dzsenifer Marozsan

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan wird von Olympique Lyon im Sommer für ein halbes Jahr an den Schwesterklub OL Reign in Seattle ausgeliehen.

Im Team von Weltmeisterin Megan Rapinoe will sich die 29-Jährige in der US-Profiliga NWSL weiter verbessern. "Als Fußballerin und als Persönlichkeit", sagte die 104-malige DFB-Auswahlspielerin in einem Interview ihres französischen Vereins. Fünf Mal gewann sie mit Olympique Lyon die Champions League.

"Für OL Reign ist das ein Super-Projekt und für mich ein guter Schritt, auch eine andere Kultur zu sehen, ein anderes Land und einen anderen Spielstil kennenzulernen", sagte Marozsan.

Auf die Frage nach ihren Zielen sagte die Mittelfeldspielerin: "Jedes Spiel zu gewinnen, egal mit welchem Verein, auch mit der Nationalmannschaft natürlich." Mit Marozsan wird auch Lyon-Torhüterin Sarah Bouhaddi nach Seattle (US-Bundesstaat Washington) wechseln.