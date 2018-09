Revolution bei der Verleihung des "Goldenen Balls"

Erstmals wird auch eine Spielerin einen Goldenen Ball erhalten

Die französische Fachzeitung "France Football" wird am 3. Dezember in Paris nicht nur den Goldenen Ball für den besten Fußballer, sondern erstmals auch einen Goldenen Ball für die beste Spielerin vergeben. Außerdem wird der beste U21-Spieler mit der Kopa-Trophäe ausgezeichnet.

Die beste Fußballerin wird von den Journalisten gewählt, der beste Nachwuchsspieler von den 33 Gewinnern des Goldenen Balls, darunter Franz Beckenbauer, Michel Platini, Denis Law, Zinédine Zidane, Marco van Basten, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Der große Favorit auf die Kopa-Trophäe ist Weltmeister Kylian Mbappé von Meister Paris St. Germain.

Die Zeremonie wird am 3. Dezember ab 20:45 Uhr im Internet sowie in 120 Ländern live übertragen werden. Die Spieler und Spielerinnen, die in den unterschiedlichen Kategorien in die Endausscheidung kommen, werden am 8. Oktober zwischen 9 und 19:15 Uhr bekannt gegeben.