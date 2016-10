Depor-Sportchef verrät: Klose will nach China

Kehrt Miroslav Klose Europa bald den Rücken zu?

Miroslav Klose bestritt sein vorerst letztes Spiel am 15. Mai bei der Niederlage von Lazio Roma gegen die Fiorentina am 38. Spieltag der vergangenen Saison. Frenetisch wurde sein Abschiedstor von den Tifosi in Rom gefeiert. Seither ist es ruhig um den WM-Rekordschützen geworden.

Australien oder Polen, so hießen zuletzt die möglichen Ziele des 38-Jährigen. Nun überraschte Richard Barral, Sportchef von Deportivo La Coruña, mit einer brisanten Aussage: "Wir haben mit ihm gesprochen, aber er dachte an Asien, China", verriet der Spanier gegenüber dem "Radio Marca".

Die Galizier hätten sich im September nach der Verletzung von Ex-Eintracht-Stürmer Joselu intensiv mit dem Goalgetter beschäftigt. "Von allen vereinslosen ist er einer der größten Profis, ein glitzernder Spieler mit einem Namen. Trotz seines Alters hat er in der vergangenen Saison sieben Tore in Italien geschossen", erzählte Barral.

Allerdings lehnte Klose das Angebot der Spanier ab. "Es ist nicht nur eine Frage des Geldes", berichtete der Sportchef weiter, da Klose einen Wechsel nach Fernost bevorzuge. Einen Ersatz im Sturm hatte Barral letztlich noch finden können. Der Ex-Hoffenheimer Ryan Babel geht seit Sommer in der Primera División auf Torejagd. Bei drei Einsätzen erzielte der Niederländer bisher ein Tor.