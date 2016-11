Sperre von Kokain-Algerier wird reduziert

Die Sperre von Youcef Belaïli wurde reduziert

Die Dopingsperre gegen den algerischen Nationalspieler Mohamed Youcef Belaïli ist von vier auf zwei Jahre verkürzt worden. Dies bestätigte der Internationale Sportgerichtshof CAS in einer Mitteilung am Freitag. Die Sperre endet somit am 19. September 2017.

Belaïli war am 7. August 2015 nach dem Meisterschaftsspiel seines Klubs USM Algier positiv auf Kokain und ein Metabolit getestet und daraufhin für vier Jahre gesperrt worden.

Der 24-Jährige hatte eingeräumt, zwei Tage zuvor auf einer Party eine Wasserpfeife geraucht zu haben. Jedoch gab er an, nicht gewusst zu haben, dass Kokain in den Shishatabak gemischt worden war.

Der CAS kam zu dem Entschluss, dass es sich in diesem Fall um eine unbeabsichtigte Verletzung des Anti-Doping-Gesetzes handele.