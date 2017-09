Podolski-Klub beendet Negativlauf

Lukas Podolski gewinnt mit Kobe in Osaka

Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe den ersten Erfolg nach fünf Ligaspielen in Serie ohne Sieg gefeiert. Das Team des 32-Jährigen gewann am 25. Spieltag der japanischen J-League 2:1 (2:0) bei Gamba Osaka.

Für Kobe war es der erste Dreier unter Interimstrainer Takayuki Yoshida. Zuvor hatte die Mannschaft aus der Hafenstadt nach dem Trainerwechsel zweimal nicht gewonnen und war zudem gegen Osaka aus dem Pokalwettbewerb ausgeschieden.

Podolski hatte in der ersten Halbzeit eine Schusschance aus 16 Metern, scheiterte aber an Keeper Masaaki Higashiguchi. Kazuma Watanabe (18. Minute) und Kotaro Omori (55.) erzielten die Treffer für Kobe, Shu Kurata verkürzte per Elfmeter für die Gastgeber (65.). Podolski wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

Kobe nimmt unter 18 Mannschaften derzeit mit 33 Punkten nur den elften Platz ein.