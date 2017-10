Damals: 149:0! Kurioser Rekord-Sieg

Die Zuschauer erleben Historisches: SOE Antananarivo schoss 149 Eigentore in einem Spiel

Am 31. Oktober 2002, vor genau 15 Jahren, findet ein legendäres Fußballspiel statt. Bei der Partie zwischen den beiden madagassischen Klubs AS Adema und SOE Antananarivo steht am Ende ein 149 (Hundertneunundvierzig!):0-Sieg auf der Anzeigetafel.

Mit diesem Ergebnis stellen die Klubs gleich zwei Rekorde für die Ewigkeit auf: Zum einen ist es der höchste in einem Spiel dokumentierte Sieg, zum anderen sind mit 149 Treffern die meisten Eigentore gefallen.

Doch die Entstehung dieses Ergebnisses beginnt bereits einige Tage vor der Partie. Die Meisterschaft in Madagaskar wird nach dem Ende der regulären Spielzeit in einer Finalrunde mit den vier besten Mannschaften ausgetragen. Die Teams treffen dabei jeweils zwei Mal aufeinander.

Nach vier Spielen steht der amtierende Meister SOE Antananarivo mit nur fünf Punkten bereits heftig unter Druck. Will man den Titel verteidigen, muss ein Sieg gegen Domoina Soavina Atsimondrano her. Rivale AS Adema hat zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Punkte auf dem Konto.

Zunächst läuft für Antananarivo alles nach Plan. Kurz vor Ende führt der Klub mit 2:1, bevor Schiedsrichter Benjamin Razafintsalama einen höchst umstrittenen Elfmeter für den Gegner pfeift.

Das Spiel endete 2:2. Antananarivos Traum von der Titelverteidigung ist damit geplatzt, AS Adema steht als Meister fest.

Trainer Zaka Be ordnet Protest an

Wenige Tage später kommt es zur für die Spieler unbeliebten Begegnung zwischen dem neuen und dem alten Meister. Die Gemüter der Antananarivo-Spieler haben sich dabei offenbar noch nicht beruhigt. Auch Trainer Ratsimandresy Ratsarazaka, besser bekannt als Zaka Be, ist nach der Elfmeter-Entscheidung des Unparteiischen noch auf 180.

Vor dem Spiel um die "goldene Ananas" kommt es zu einem Streit zwischen dem Coach und dem Schiedsrichter, woraufhin Ratsarazaka seine Spieler zu sich ruft, um scheinbar eine neue Taktik zu besprechen.

Wenige Sekunden später reiben sich sowohl die Zuschauer als auch die AS Adema die Augen. Direkt nach dem Anpfiff schießen die Spieler von SOE Antananarivo den Ball ins eigene Tor - aus Protest gegen den Schiedsrichter. Wer denkt, dass mit dem einen Eigentor ein Zeichen gegen den Referee gesetzt werden soll und dass das Spiel danach normal fortgeführt wird, hat sich getäuscht.

Alle 40 Sekunden ein Tor

Über die vollen 90 Minuten bringt SOE Antananarivo den Ball immer wieder im eigenen Tor unter. Die Spieler von AS Adema machen es sich derweil auf dem Platz gemütlich und verfolgen das Geschehen amüsiert. Bleibt nur noch die Frage, wie viele Tore man in 90 Minuten erzielten kann. Die Antwort: 149! Im Schnitt fällt etwa alle 40 Sekunden ein Treffer.

Trainer Zaka Be wird anschießend vom madagassische Verband für drei Jahre gesperrt. Fünf weitere Spieler erhalten eine Suspendierung bis zum Saisonende und ein landesweites Stadionverbot. Alle anderen Antananarivo-Akteure kommen mit Verwarnungen davon.

Leider gibt es von der Begegnung weder Bild- noch Videomaterial, was dazu beiträgt, dass dem Spiel ein Legendenstatus zugeschrieben wird. 149:0 - ein Rekord, der wohl noch lange Bestand hat.

Lissy Beckonert