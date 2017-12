Podolski mit Vissel Kobe weiter im Sturzflug

Derzeit läuft es nicht rund für Lukas Podolski

Lukas Podolski hat mit seinem Klub Vissel Kobe in der japanischen J-League erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft verlor ihr Heimspiel gegen Shimizu S-Pulse mit 1:3 (1:2).

Kobe war zwar früh durch ein Tor von Kazuma Watanabe (13. Minute) in Führung gegangen. Shimizu glich allerdings kurz darauf durch einen Treffer von Koya Kitagawa (19.) aus, ehe Chikashi Masuda die Partie in der 26. Minute komplett drehte. In der zweiten Halbzeit erhöhte der ehemalige Bochumer Chong Tese (58.) per Kopfball zum 3:1-Endstand.

Shimizu S-Pulse konnte mit dem Auswärtssieg den drohenden Abstieg in die zweite Liga abwenden. Für Kobe war es bereits die 16. Niederlage. Der Klub ist derzeit Neunter und damit weiter im Niemandsland der Tabelle unterwegs.

Podolski stand in der Startformation, wurde in der 61. Minute aber gegen Mike Havenaar ausgewechselt. Der Ex-Kölner war im Sommer mit seiner Familie nach Japan gezogen.