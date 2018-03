Podolski-Doppelpack verhindert Pokal-Pleite

Lukas Podolski erzielte einen Doppelpack

Ein Doppelpack von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat Vissel Kobe im japanischen Ligapokal vor einer Niederlage bewahrt.

Dank der Treffer des Ex-Kölners und -Münchners kam sein Arbeitgeber zu Hause gegen V-Varen Nagasaki zu einem 2:2 (0:2). Podolski traf in der 52. und 62. Minute. Der Südkoreaner Kyu-Baek Choi (3./44.) hatte die Gäste mit zwei Toren in Führung gebracht.

Eine Augenweide war der Treffer zum 1:2. Der Anschluss resultierte aus einem wunderschönen Freistoß, den Podolski mit seinem starken linken Fuß in den Knick streichelte.

Kobe liegt damit in der Gruppenphase des japanischen Ligapokals nach einem Spiel auf dem dritten Platz der Vierer-Gruppe D. Nächster Gegner des derzeitigen Tabellen-15. der J-League ist im Ligapokal am Mittwoch kommender Woche Sagan Tosu. In den ersten beiden Ligaspielen der Saison war Podolski mit Kobe ohne Sieg geblieben.