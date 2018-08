Dritte Liga Italiens droht auszufallen

Die italienische Serie C droht auszufallen

Die Meisterschaft der dritten italienischen Fußball-Liga Serie C droht auszufallen. Wie die Lega Pro am Montag mitteilte, wurde der geplante Meisterschaftsbeginn von 18. August auf den 1. September verlegt, da zu viele Klubs die finanziellen Mindest-Standards nicht erfüllen würden oder insolvent seien.

Am 22. August ist eine Versammlung geplant, bei der beschlossen wird, ob die Meisterschaft ausfällt. "Wir befinden uns in einer Lage totaler Unsicherheit", hieß es in der Liga-Aussendung.

Die Lega Pro verlange neue Regeln zur Förderung der Drittligisten und einen stärkeren Zugang zu den TV-Geldern der höheren Ligen.