MLS-Ballermann bricht 22 Jahre alten Torrekord

Josef Martínez erzielte seinen 28. Saisontreffer.

Josef Martínez von Atlanta United hat den Torrekord in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gebrochen.

Im Spiel gegen Orlando City erzielte der 25 Jahre alte Angreifer aus Venezuela in der 74. Minute vorbereitet vom deutschen Mittelfeldspieler Julian Gressel (24) den 2:1-Siegtreffer.

Mit seinen 28. Saisontor egalisierte Martínez die 22 Jahre alte Bestmarke von Roy Lassiter aus dem Jahr 1996.

Neben Lassiter gelangen zuvor Chris Wondolowski (2012) und Bradley Wright-Philips (2014) 27 Saisontreffer. Seit seinem Debüt in der MLS erzielte Martínez 47 Tore in 45 Ligaspielen.

In der Eastern Conference führt Atlanta die Tabelle acht Spieltage vor Ende der regulären Saison mit 54 Punkten vor den Red Bulls aus New York (49) an.