Ibrahimovic und LA Galaxy zu Hause weiter eine Macht

Acht Tore in bislang neun Saisonspielen mit LA Galaxy: Zlatan Ibrahimovic

Mit dem Siegtreffer gegen Real Salt Lake hat Zlatan Ibrahimovic seinen Klub Los Angeles Galaxy zum sechsten Sieg im sechsten Heimspiel der Saison geschossen.

Der schwedische Angreifer erzielte in der 78. Minute das entscheidende Tor zum 2:1 (1:0). Uriel Antuna, für ein Jahr von Manchester City an LA Galaxy ausgeliehen, hatte die Gastgeber mit seinem ersten Treffer in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS in Führung gebracht (16.), Donny Toia für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt (64.).

Another W in the books ✍️ pic.twitter.com/Ma4nr96HQa — LA Galaxy (@LAGalaxy) 29. April 2019

Mit sieben Siegen, einem Remis und einer Niederlage liegt Galaxy in der Tabelle der Western Conference auf dem zweiten Platz hinter dem Rivalen Los Angeles FC, der bei den Seattle Sounders nicht über ein 1:1 hinauskam. Für Ibrahimovic war es bereits das achte Saisontor.