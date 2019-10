Klinsmann-Engagement in Ecuador offenbar perfekt!

Alexander Hassenstein, getty

Jürgen Klinsmann wird wohl Nationaltrainer von Ecuador

Der ehemalige Nationalspieler Jürgen Klinsmann wird neuer Trainer der Nationalmannschaft Ecuadors. Wie "Bild" berichtet, haben sich der 55-Jährige und der Fußballverband des südamerikanischen Landes auf einen Vertrag geeinigt, der dem ehemaligen Bundestrainer ein Jahresgehalt von umgerechnet ca. vier Millionen Euro einbringen soll.

Bereits am Donnerstag berichtete die Zeitung "El Universo" von einer bevorstehenden Verpflichtung Klinsmanns, auf Anfrage gab sich dessen Berater Roland Eitel aber noch bedeckt, während der ecuadorianische Verband FEF lediglich Gespräche mit einem Trainer bestätigte.

Ecuador wird derzeit auf Rang 65 der FIFA-Weltrangliste geführt, beim letzten großen Turnier, der Copa América 2019 schied "La Tricolor" nach Niederlagen gegen Uruguay und Chile sowie einem Unentschieden gegen Japan mit nur einem Punkt bereits in der Vorrunde aus. In der vergangenen Länderspielpause hagelte es im spanischen Elche eine 1:6-Niederlage gegen Argentinien.

Das nächste Freundschaftsspiel bestreitet Ecuador am 20. November gegen Kolumbien - dann wohl mit dem neuen Trainer Klinsmann an der Seitenlinie. Bekannte Spieler des Landes an der Westküste Südamerikas sind Enner Valencia, der sich bei West Ham United und dem FC Everton einen Namen machte und mittlerweile in Mexiko für UANL Tigres spielt, Antonio Valencia, der von 2009 bis 2019 zehn Jahre lang bei Manchester United unter Vertrag stand und im Sommer in seine Heimat zum LDU Quito zurückkehrte, sowie der einzige Bundesliga-Spieler Ecuadors, Carlos Gruezo, der im Sommer aus der US-Liga MLS zum FC Augsburg wechselte.

Nach dem Klinsmann vor kurzem noch als Anwärter auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden beim VfB Stuttgart galt, hatte der ehemalige Coach des FC Bayern zuletzt betont, dass er seine Zukunft auf der Trainerbank sieht. "Es kann ein Verein in Europa infrage kommen, aber auch eine Nationalmannschaft in Südamerika oder Asien. Dementsprechend werde ich mein Leben umorganisieren", sagte der Weltmeister von 1990 im "Königsklasse"-Podcast bei "t-online.de". Er sei "total flexibel", was seine Zukunft angehe.

Klinsmann arbeitet derzeit als Experte des TV-Senders "RTL". Sein letzter Trainer-Job als US-Coach endete 2016. Der 55-Jährige wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern, sagte sein Berater.