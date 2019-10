Nordkoreas Frauen sagen Start bei Turnier in Südkorea ab

AFP/SID/NHAC NGUYEN

Die Lage zwischen Nord- und Südkorea bleibt angespannt

Die Hoffnungen auf Entspannung zwischen Süd- und Nordkorea auch durch sportliche Kontakte haben einen neuerlichen Dämpfer erhalten.

Nordkorea verzichtet nach Angaben des südkoreanischen Fußball-Verbandes auf die Teilnahme an einem für Dezember in Busan geplanten Frauen-Turniers. Gründe für die mit wochenlanger Verzögerung erst am Dienstag veröffentlichten Absage seien nicht bekannt.

Ein direkter Zusammenhang von Nordkoreas Rückzug mit den vielfach kritisierten Umständen des WM-Qualifikationsspiel der Männer-Teams beider Länder vor rund zwei Wochen besteht offenbar nicht.

Pjöngjang hatte den ostasiatischen Regionalverband EAFF bereits im vergangenen September über seinen Teilnahmeverzicht informiert.