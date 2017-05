Geht Peter Pacult nach Serbien?

Der ehemalige österreichische Meistertrainer Peter Pacult steht offenbar kurz vor einen neuen Engagement. Laut der "Krone" möchte der serbische Erstligist Vojvodina Novi Sad den Wiener verpflichten.

"Das kann ich nicht kommentieren", entgegnete Pacult gegenüber der Tageszeitung. Seit dem 22. März ist der 57-Jährige ohne Verein, denn da endete das dreimonatige Gastspiel beim kroatischen Klub Cibalia Vinkovci.

Vojvodina landete in der Abschlusstabelle der serbischen Super Liga auf dem dritten Platz und spielt in der nächsten Saison in der Europa League Qualifikation.

red