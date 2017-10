Nackte Ansprache! Norwegen-Coach zieht blank

Ronny Deila motivierte seine Spieler auf ganz besondere Art und Weise

Ungewöhnliche Methoden im Abstiegskampf: Trainer Ronny Deila vom norwegischen Erstligisten Vålerenga IF hat seine Mannschaft nackt zu einem wichtigen Sieg getrieben.

Wie der Coach dem Boulevardblatt "Verdens Gang" verriet, hielt er die Kabinenansprache vor dem 2:1 gegen Brann Bergen am 24. September unbekleidet. Die Botschaft: Die Spieler sollten etwas wagen - und ihr letztes Hemd für den Klassenerhalt geben.

"Ich weiß nicht, ob es schön war, aber es hat funktioniert", sagte VIF-Profi Herman Stengel. Nach dem Erfolg gegen Brann und einer Niederlage bei Stabæk IF sicherte sich Vålerenga am Donnerstag gegen FK Haugesund (3:0) erneut drei Punkte. Diesmal ließ Deila seine Klamotten an. "Ich kann das nicht jedes Mal machen, sonst geht der Überraschungseffekt verloren", sagte er.

Dabei ist der ehemalige Teammanager von Celtic Glasgow "Wiederholungstäter": Vor dem norwegischen Pokalfinale mit Strömsgodest IF im November 2010 präsentierten er und sein Trainerteam sich der Mannschaft in sexy Unterwäsche. "Es sah nicht gut aus, aber es hat für Stimmung gesorgt", sagte er damals. Godset holte mit einem 2:0 gegen Follo FK den Cup.