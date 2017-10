Schweinsteiger für MVP-Award nominiert

Bastian Schweinsteiger ist in der MLS für mehrere Awards nominiert

Große Ehre für Bastian Schweinsteiger: Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist nach seinem ersten Jahr in der Major League Soccer gleich für zwei Awards nominiert. Auch andere deutsche Kicker können sich Hoffnung auf eine Auszeichnung machen.

Schweinsteiger, der in 24 Spielen (drei Tore) zum Einsatz kam und mit Chicago Fire den Einzug in die Playoffs perfekt machte, steht sowohl bei der Wahl zum Most Valuable Player (MVP) als auch bei der Wahl zum Newcomer des Jahres in der Vorauswahl. Am 31. Oktober werden für beide Kategorien die drei Finalisten bekannt gegeben.

Neben dem Ex-Münchner hat es auch Abwehrspieler Florian Jungwirth (1860 München, Dresden, Bochum, Darmstadt) von den San Jose Earthquakes auf die MVP- und Newcomer-Liste geschafft. Auch der Ex-Frankfurter Stefan Aigner darf sich Hoffnungen auf die Auszeichnung zum Newcomer des Jahres machen.

Als Rookie des Jahres könnte Julian Gressel ausgezeichnet werden. Der Mittelfeldspieler von Atlanta United mischte die Eastern Conference mit seiner neu gegründeten Mannschaft in diesem Jahr auf und schaffte im Premieren-Jahr den Einzug in die Playoffs.