Schweinsteiger: "Dritte Platz bedeutet Nichts"

Bastian Schweinsteiger und Chicago stehen vor einem "Do-or-die"-Spiel

Mit seinen 33 Jahren hat Bastian Schweinsteiger auf dem grünen Rasen schon so ziemlich alles erlebt. Jetzt kommt in den Playoffs der Major League Soccer noch mal eine neue Erfahrung auf den Weltmeister zu.

In einem "Alles-oder-Nichts"-Spiel trifft der Mittelfeldspieler mit Chicago Fire in der Nacht zu Donnerstag (2:30 Uhr MESZ) auf die New York Red Bulls. Setzt sich Chicago im Ostküsten-Duell durch, zieht das Team erstmals seit 2009 in das Playoff-Viertelfinale ein. Ein großes Ziel, das allerdings an einem seidenen Faden hängt.

"Am Ende der Saison haben wir die drittbeste Bilanz aller Mannschaften. Das ist zwar gut, aber letztlich hängt alles von den Playoffs ab", mahnte Schweinsteiger im Interview auf der Fire-Homepage davor, sich zu früh zurückzulehnen.

"In der Bundesliga wären wir jetzt in der Champions League. Hier bedeutet der dritte Platz mehr oder weniger Nichts. Wir müssen uns voll auf die Playoffs konzentrieren und die Saison mehr oder weniger vergessen", sagte der Mittelfeldspieler, der aufgrund einer Verletzung noch immer um seinen eigenen Einsatz bangt.

Hoffen auf den Heimvorteil

Der Gegner aus New York sei laut Schweinsteiger zwar "sehr gut, aber wir spielen zu Hause und wollen den Heimvorteil nutzen. Das hilft uns, gleichzeitig müssen wir auch liefern. Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel", rechnet der Ex-Nationalspieler nicht mit einem Selbstläufer.

Dass ein Playoff-Spiel eine völlig andere Baustelle als ein Spiel während der regulären Saison ist, stellte Fire-Coach Veljko Paunović ebenfalls noch einmal klar: "Wir haben viele Spieler - sogar einen Weltmeister - die noch nie in einem Playoff-Spiel gespielt haben. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Erfahrungen mit ihnen teilen. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir am Mittwochabend im Toyota Park da sein müssen."