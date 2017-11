BVB, Barca, Bayer: Die Scouts der Welt in Charleroi

Cristián Benavente steht auf dem Notizzettel einiger Top-Klubs in Europa

Eigentlich ist die Partie zwischen Sporting Charleroi und KV Mechelen in der belgischen ersten Liga kein Kassenschlager. Für Scouts der großen europäischen Klubs ist das Spiel dennoch interessant. Denn gleich zwei Spieler stehen im Fokus der Talentsichter.

Wie das "Nieuwsblad" aus Belgien berichtet, finden sich im Stade du Pays am Freitag in Charleroi gleich 27 Scouts ein. Neben den Bundesliga-Vereinen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart haben auch der FC Barcelona, FC Sevilla, Manchester United, FC Arsenal, Newcastle United, Inter, AC Florenz, OSC Lille, Ajax und PSV Eindhoven ihre Angestellten entsandt.

Im Mittelpunkt steht einerseits Charleroi-Spielmacher Cristián Benavente, der in dieser Spielzeit als Mittelfeldspieler bereits sechs Treffer in zwölf Liga-Partien erzielen konnte. Der 23-jährige Peruaner hat obendrein bereits schon 14 Länderspiele auf dem Buckel und könnte im nächsten Jahr zur WM nach Russland reisen.

Andererseits wollen die Scouts den 19 Jahre alten Boureima Bandé von KV Mechelen beobachten, so das Blatt weiter. Der Nationalspieler von Burkina Faso hat in seiner Debüt-Saison für Mechelen in zehn Spielen schon acht Tore erzielt.

Ob er jedoch überhaupt aufläuft, lies Trainer Aleksandar Jankovic vor der Partie offen: "Wenn er nur zu 99 Prozent fit ist, wird er nicht starten." Der Linksaußen kam unter der Woche erst von der Nationalmannschaft zurück und hatte mit Problemen am Fuß zu kämpfen.

Für welchen Spieler sich die das Bundesliga-Trio genau interessiert, lies das "Nieuwsblad" offen. Bandé sei allerdings schon mehrfach von Scouts aus Sevilla, Newcastle und PSV gesichtet worden sein.