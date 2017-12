Spieler-Striptease erregt Norwegen

Aleksander Melgalvis sorgte bei der Pokal-Party seines Klubs für einen "besonderen" Moment

Ein Live-Striptease bei der Titelfeier des frisch gebackenen Pokalsiegers Lilleström SK erregt Fußball-Norwegen.

Der Profi Aleksander Melgalvis ließ beim offiziellen Fan-Empfang nach dem 3:2-Finalsieg über Sarpsborg 08 auf der Showbühne sämtliche Hüllen fallen und bedeckte sein Geschlecht lediglich mit dem Königspokal. Dazu tanzte er ausgelassen in schwarzen Socken.

Hva jeg gleder meg mest til denne uka? Tirsdagens overskrift i Ringsaker Blad; «Melgalvis elleville hyllest til Langmoen-pipa!» #Cupfinalen2017 pic.twitter.com/wkawcM2QFW — Terje Melheim (@Tmelheim) 3. Dezember 2017

Während die Fans in Lilleström bei Oslo und andernorts den 28-Jährigen mit Jubelstürmen feierten, reagierte Norwegens Fußballverband NFF eher reserviert: "Den Pokal zu holen ist etwas Großes und selbstverständlich soll das gefeiert werden", sagte ein Sprecher bei "TV2", "aber das ist sicher möglich, ohne dem Königspokal und dem, was dieser repräsentiert, so wenig Respekt zu erweisen."

Auch wenn es wohl nicht Melgalvis' Intention gewesen sei, die Königsfamilie zu beleidigen, habe er sich nicht richtig verhalten, sagte der Verbandsvertreter weiter, "da sind sich, glauben wir, Melgalvis und Lilleström einig". Der Mittelfeldspieler war beim sechsten Cup-Triumph seines Klubs in der 83. Minute ausgewechselt worden.