Schmidt als neuer Benfica-Coach im Gespräch

Martin Schmidt trainierte zuletzt den VfL Wolfsburg

Der ehemalige Mainzer und Wolfsburger Bundesliga-Coach Martin Schmidt wird laut der Zeitung "Record" als neuer Trainer des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon gehandelt.

Noch-Trainer Rui Vitória steht beim Traditionsklub nach der 1:5-Pleite am vergangenen Dienstag in der Champions League bei Bayern München in der Kritik.

Im Februar dieses Jahres war es zum Abschied des Schweizers Schmidt beim VfL Wolfsburg gekommen. Der 51-Jährige wartet seither auf ein neues Engagement als Trainer.