Belgische Liga startet mit mehr Teams in die neue Saison

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Die belgische Pro League wird mit 18 Teams starten

Die erste belgische Fußballliga wird am 8. August mit 18 statt 16 Teams in die neue Saison starten. Dies gab die Pro League nach wochenlangen Diskussionen und Verhandlungen im Anschluss an eine Generalversammlung am Freitag bekannt.

Auch in der Saison 2021/22 soll die Liga aufgestockt werden.

Die Saison 2019/20 war Mitte Mai aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Als einziger Klub sollte Schlusslicht Waasland-Beveren in die zweite Liga absteigen. Nach einer erfolgreichen Klage des Klubs nahm die Pro League ihre Entscheidung jedoch zurück.

Um eine Zahl von 17 Teams in der belgischen Topliga zu vermeiden, steigen mit KFCO Beerschot-Wilrijk und Oud-Heverlee Löwen zwei Teams auf.

Durch die erhöhte Teilnehmerzahl ergeben sich 34 Spieltage in der Hauptsaison, im Anschluss werden die Play-offs entgegen des bisherigen Modus zweigleisig ausgetragen: Die ersten vier Teams der regulären Spielzeit ermitteln den Meistertitel, die Teams auf den Rängen fünf bis acht streiten sich um den dritten Startplatz für die Europa League.

Ende des Jahres wollen die Klubs über ein Format nach der Saison 2021/22 beraten.