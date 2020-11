Gareth Southgate hatte COVID-19

Nick Potts via www.imago-images.de

Gareth Southgate war mit Corona infiziert

Der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate litt im Oktober an einer COVID-19-Erkrankung.

Entsprechende Medienberichte bestätigte der frühere Profi nach der 0:2-Niederlage der Three Lions in Löwen gegen Belgien.

"Ich hatte das Virus, aber glücklicherweise war es nicht so heftig wie bei vielen anderen Menschen in unserem Land", sagte der 50 Jahre alte Teammanager der Three Lions.

Die Erkrankung sei allerdings "nicht angenehm" gewesen. Inzwischen sei jedoch "alles wieder in Ordnung", sagte Southgate. Bevor er die Arbeit mit der Mannschaft wieder aufnahm, sei er mehrfach negativ getestet worden.