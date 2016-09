Abenteuer USA für Feilhaber bald zu Ende?

Wie lange bleibt Benny Feilhaber (l.) noch in Kansas City?

Ex-HSV-Spieler Benny Feilhaber spielt seit 2011 in den USA und hat sich bei Sporting Kansas City längst zum Star der Mannschaft entwickelt. Nun deutet der Mittelfeldspieler seinen Abschied an. "Einige Vereine haben Interesse an mir bekundet", so Feilhaber gegenüber "MLSsoccer.com".

Da der Kontrakt des Mittelfeldspielers in weniger als sechs Monaten ausläuft, darf Feilhaber Gespräche über Vorverträge mit ausländischen Vereinen führen. "Es gibt Gespräche mit meinem Berater in Mexiko. Es gibt definitiv Interesse", so Feilhaber weiter.

Zuvor hatte ein Verantwortlicher des aktuell Tabellensechsten der Western Conference bestätigt, dass ein offizielles Angebot aus Israel von Hapiel Be'er Sheva für den 31-Jährigen eingegangen sei. Feilhaber geht die Vertragssituation indes gelassen an: "Ob etwas geschieht oder nicht, werden wir sehen. Es wird davon abhängen, wie hoch das Interesse an mir ist."