Ex-Schalker Barnetta zurück in die Heimat

Barnetta wechselt zurück in die Schweiz

Der ehemalige Bundesliga-Profi Tranquillo Barnetta kehrt zum 1. Januar 2017 zu seinem Stammklub FC St. Gallen zurück. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler einigte sich mit dem Super-League-Klub auf einen Vertrag bis 30. Juni 2019.

Bis Ende des Jahres steht der Schweizer Nationalspieler bei Philadelphia Union aus der nordamerikanischen Major League Soccer unter Vertrag.

"Mit Tranquillo hat sich ein Spieler für uns entschieden, der neben seinen sportlichen Qualitäten für das gesamte Mannschaftsgefüge eine Bereicherung ist und auch rund um den Verein ein hohes Ansehen genießt", sagte Sportdirektor Christian Stübi. Coach in St. Gallen ist der ehemalige Cheftrainer des Hamburger SV, Joe Zinnbauer.

Stübi fügte an: "Wir freuen uns enorm, dass Tranquillo im Winter zum FC St.Gallen 1879 zurückkehrt. Wir haben lange um ihn gebuhlt und es ist alles andere als selbstverständlich, einen Spieler von seinem Format verpflichten zu können. Wir waren stets miteinander im Kontakt und zuletzt haben wir uns in Philadelphia zusammengesetzt und seine Rückkehr in die Ostschweiz besprochen und fixiert. "