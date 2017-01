"Goldfuß" Marin schießt Piräus zum Sieg

Marko Marin schießt Piräus als Joker zum späten Sieg

Der ehemalige Nationalspieler Marko Marin hat den griechischen Meister Olympiakos Piräus zum vierten Sieg in Folge geschossen.





"Zuerst Fortounis mit dem wunderschönen Ausgleich in der 54. und dann kam das Siegtor durch Marins 'goldenen' linken Fuß in der 93.", wird der Treffer auf der Homepage der Weiß-Roten kommentiert.

Der 27-Jährige wurde am Mittwochabend im Spiel gegen Asteras Tripolis in der 79. Minute eingewechselt und erzielte in der Nachspielzeit das 2:1-Siegtor. Für Marin, der seit August bei Spitzenreiter Piräus spielt, war es der Premierentreffer im erst dritten Ligaspiel.

Ob Marin auch am Sonntag, wenn es erneut gegen Asteras geht, wieder mit von der Partie sein wird, ließ Coach Bento offen. Er sei zufrieden mit marin, der einige sehr belebende Elemente ins Spiel gebracht habe, so der Portugiese. Für Sonntag werde er aber erst das Training abwarten und dann entscheiden, wer es in den 18er-Kader schaffe.