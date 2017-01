Kamerun nur mit Remis gegen Burkina Faso

Burkina Faso und Kamerun trennen sich Unentschieden

Die "unbezähmbaren Löwen" aus Kamerun haben trotz einer Führung aus der 35. Minute am Ende gegen Burkina Faso nur Unentschieden gespielt. Der Treffer von Benjamin Moukandjo reichte nicht zum Sieg. Die beiden Teams trennten sich - genau wie zuvor Gabun und Guinea-Bissau mit 1:1.

Dabei war den Kamerunern ein sehenswerter Freistoß zur 1:0-Führung gelungen. Nach gut einer halben Stunde schnappte sich Moukandjo nach einem Foul kurz vor dem Sechzehner den Ball und zirkelte ihn nach kurzem Anlauf mit dem rechten Fuß über die Mauer. Ohne Chance für den Torwart schlug der Ball im Netz ein.

Doch Burkina Faso ließ sich nicht unterkriegen und hielt gut dagegen. Bis zur Pause entwickelte sich eine intensive und ereignisreiche Partie. Einen kurzen Schockmoment musste Kamerun noch verdauen, als Christian Bassogog unrund lief und mit der Trage in die Kabine gebracht werden musste. Der Mittelfeldmann kam jedoch mit neuem Tatendrang aus den Katakomben und konnte bis kurz vor Schluss weiterspielen.

Dayo macht Burkina Faso glücklich

Clinton N'Jie hatte in der zweiten Halbzeit die dickste Gelegenheit für die Löwen, vergab jedoch aus wenigen Metern und schob den Ball rechts am Tor vorbei (58.).

Das sollte sich rächen: In der 75. Minute wuchtete Issoufou Dayo den Ball ins Tor und brachte Burkina Faso damit schlussendlich einen wichtigen Punkt. Nach einem Freistoß von Diawara war Dayo in einer Kette von Ballaktionen der Glückliche und konnte das Leder im Getümmel links oben in den Winkel einnicken.

Nach dem zweiten Remis des Tages haben nun alle Teams in Gruppe A einen Punkt auf dem Konto. Die Ausgangslage bleibt vor dem zweiten Spieltag somit vorerst unverändert.