Viertelfinale klar: Ghana schlägt Mali

Die Auswahl des viermaligen Titelträgers Ghana hat als zweite Mannschaft beim Afrika-Cup in Gabun das Viertelfinale erreicht. Der Finalist von 2015 feierte beim 1:0 (1:0) gegen Mali seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel und steht bereits vor dem Duell am Samstag zwischen Rekordsieger Ägypten und Uganda (20:00 Uhr) sicher in der nächsten Runde

Asamoah Gyan (21.) schoss den Gruppengegner der deutschen Mannschaft bei den WM-Endrunden 2010 und 2014 in Port-Gentil zum Sieg. Während aufseiten Ghanas nach der schweren Verletzung von Abdul Rahman Baba (Schalke 04) kein Bundesliga-Profi zum Einsatz kam, wurde bei Mali der Bremer Sambou Yatabaré zur Halbzeit ausgewechselt.

Am Donnerstag hatte die Auswahl des Senegal als erste Mannschaft die Runde der besten Acht erreicht.