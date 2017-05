Tschechiens Sportministerin tritt zurück

Katerina Valachova dankt ab

In der Affäre um die Fußball-Förderung in Tschechien hat Schul- und Sportministerin Katerina Valachova ihren Rücktritt zum Ende des Monats erklärt. Sie wolle damit zur Erhaltung der politischen Kultur beitragen, sagte die 40-jährige Sozialdemokratin am Dienstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT. Eine persönliche Verantwortung wies sie zurück.

Ein Haftrichter hatte Valachovas Stellvertreterin sowie den Vorsitzenden des tschechischen Fußballverbands FACR, Miroslav Pelta, vor wenigen Tagen in Untersuchungshaft geschickt. Es geht um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der staatlichen Beihilfen für den Sport. Im Fokus steht nach Medienberichten die Rekonstruktion des Prager Stadions der Freundschaft.

apa