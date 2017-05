Partizan holt sich das Double

Nikola Milenković erzielte das Goldtor für Partizan

Partizan hat sich in Serbien das Double gesichert. Der Meister setzte sich im Cupfinale gegen den Belgrader Erzfeind Crvena Zvezda mit 1:0 durch.

Ein Goldtor von Nikola Milenković in der 42. Minute brachte die Entscheidung für die Schwarz-Weißen, die seit der serbischen Eigenständigkeit nach dem Zerfall von Jugoslawien bereits über den achten Cupsieg jubeln durften. Stadtrivale Roter Stern ist mit zwölf Titel im Kup Srbije aber weiter klar die Nummer eins.

Serbien wird damit in der kommenden Europacup-Saison von Double-Gewinner Partizan in der Qualifikation der Champions League (möglicher Gegner von RB Salzburg), sowie von Crvena Zvezda, Vojvodina Novi Sad (mit Neo-Coach Peter Pacult) und Mladost Lucani in der Qualifikation der Europa League vertreten.

red