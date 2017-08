Konyaspor holt Supercup gegen Beşiktaş

Beşiktaş unterlag im Finale gegen Konyaspor

Der ehemalige Bundesliga-Profi Andreas Beck hat mit Beşiktaş den ersten Titel der neuen Saison verpasst. Im Spiel um den türkischen Supercup unterlag der Meister dem amtierenden Pokalsieger Konyaspor mit 1:2 (0:1).

Nachdem Konya durch Abdou Traore (33.) in Führung gegangen war, konnten die "Adler" durch den ehemaligen Frankfurter Stürmer Cenk Tosun (77.) ausgleichen. Mit einem verwandelten Foulelfmeter sorgte dann Nejc Skubić in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+1).

Turkish Super Cup Final FULL-TIME:

Konyaspor 2-1 #Beşiktaş pic.twitter.com/PPrDREhx6E — Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) 6. August 2017

Beck stand für Beşiktaş in der Startelf. Der frühere Hoffenheimer wurde allerdings in der 61. Minute ausgewechselt. Sein neuer Mitspieler Pepe lief ebenfalls von Beginn an auf. Das Pflichtspiel-Debüt des portugiesischen Europameisters nahm aber ein unglückliches Ende, denn er verschuldete den entscheidenden Strafstoß kurz vor Schluss.