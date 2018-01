Schweinsteiger vor Vertragsverlängerung

2017 war ein fantastisches Jahr voller neuer Erfahrungen und Eindrücke. Umzug in ein neues Land, Eintritt in eine neue Liga, Erkundung einer neuen Stadt und die Erwartung unseres neuen Familienmitgliedes. Ich bin sehr dankbar und freue mich auf das Jahr 2018, zusammen mit @anaivanovic. 2017 was an amazing year full of new experiences. Moving to a new country, joining a new league, exploring a new city and expecting a new family member. I am very appreciative and grateful and look forward to the year 2018, together with @anaivanovic. #HappyNewYear #2018

