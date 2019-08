Herzinfarkt mit 37: Honduraner Martinez tot

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Martinez erlag den Folgen eines Herzinfarktes

Der frühere honduranische Fußball-Nationalspieler Walter Martinez ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Das gaben der honduranische Verband und sein ehemaliger Klub Beijing Guoan bekannt.

Nach Angaben des chinesischen Erstligisten erlag der Stürmer am Montag den Folgen eines Herzinfarkts in New York.

Martinez nahm 2010 mit seinem Heimatland an der WM in Südafrika teil. In seiner 18-jährigen Profikarriere spielte er unter anderem in den USA für den MLS-Klub San Jose Earthquakes und Deportivo Alaves aus Spanien.