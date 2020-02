Eigentlich sollte Claudio Pizarro den SV Werder Bremen in seinem letzten Karrierejahr mit all seiner Erfahrung in den internationalen Fußball zurückführen. Doch von diesem Ziel sind die Hanseaten mittlerweile genauso weit entfernt wie Pizarro davon, im kräftezehrenden Abstiegskampf eine Hilfe zu sein. Hat der 41-Jährige den Absprung zum richtigen Zeitpunkt verpasst?...