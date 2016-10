Galatasaray: Podolski vorm Comeback

Podolski rechts winkt sein Comeback

Nach zwei Monaten Pause steht Lukas Podolski nach überstandener Verletzung endlich wieder vom Kader von Galatasaray. Er könnte am Sonntag gegen Antalyaspor Külübü zum Einsatz kommen. Bis hierhin hatte ihn ein Außenbandriss im linken Sprunggelenk geplagt.

Fünf Ligaspiele hat Podolski seitdem verpasst. Seine Mannschaft gewann drei Mal und spielte zwei Mal unentschieden ohne den ehemaligen Nationalspieler. Gestern hatte Gala-Vorstandsmitglied Levent Nazifoglu gute Nachrichten zu verkünden: "Podolski ist bereit. Er ist in der Lage, gegen Antalya in der zweiten Halbzeit zu spielen."

Der Deutsche hat eine lange Leidens- und Reha-Zeit hinter sich gebracht. Zwei Wochen lang war sein Fuß mit einer Schiene ruhig gestellt. Es folgten Lymphdrainage, Stabilitäts-Übungen und individuelles Training. Erst zu Beginn dieser Woche trainierte Poldi wieder mit der Mannschaft.

Nun soll es am Sonntag endlich zum Comeback kommen. Zu Beginn wird Podolski aber wohl noch auf der Bank sitzen. Trotzdem freut sich der Angreifer, der in der letzten Saison 22 Scorerpunkte sammelte, darauf, wieder auf dem Rasen zu stehen. "Mein Ziel ist es, mit dem Verein Meister zu werden und wieder in der Champions League zu spielen", zitiert ihn die "Bild am Sonntag".