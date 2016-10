Doppelter Poldi verzückt Galatasaray

Doppelter Torschütze am Sonntag: Lukas Podolski

Besser hätte die Rückkehr für Weltmeister Lukas Podolski beim türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul nicht verlaufen können.

Nach seiner siebenwöchiger Verletzungspause erzielte der 31-Jährige beim 3:1-Heimsieg gegen Antalyaspor den spielentscheidenden Doppelpack und war danach der gefeierte Mann. "Es ist schön, dass ich bei meiner Rückkehr getroffen haben", erklärte Podolski nach dem Spiel im TV-Interview. "Ich habe die Arena und unsere Fans sehr vermisst. Ich werde alles dafür geben, um weiter meine Leistung zu bringen."

Galatasaray-Trainer Jan Olde Riekerink war voll des Lobes über seinen Angreifer: "Podolski hat nur fünf Tage trainiert. Es war ein Risiko, ihn schon in der Halbzeit einzuwechseln. Doch er hat seine Qualität gezeigt und zwei Tore erzielt. Ich gratuliere ihm."

Als Podolski zur zweiten Hälfte zu seinem ersten Süper-Lig-Einsatz in dieser Saison auflief, drohte den "Löwen" die erste Niederlage, denn sie lagen mit 0:1 gegen die noch sieglosen Gäste zurück. Deniz Kadah (17.) hatte Antalya mit einem Kopfballtreffer in Führung gebracht. Mit einem schönen Freistoßtor (67.) leitete Galatasaray-Kapitän Selcuk Inan die Wende ein. Dann kam der große Auftritt Podolskis: Zunächst schloss er aus kurzer Distanz zum 2:1 ab (78.), dann stellte er mit einem schönen Schlenzer (85.) den Endstand her.

"Mannschaft und die Tribünen angefeuert"

Nach seinem schnellen Doppelpack hallte Podolskis Name durch die mit 40.812 Zuschauern gefüllte Türk Telekom Arena. Danach wurde der ehemalige Kölner von der Presse als Matchwinner bejubelt. Von einer "Podolski-Show" schrieb etwa die "Fotomac". Mit seiner "Erfahrung, Qualität und Technik" habe Podolski den Unterschied gemacht. In der Zeitung "Fanatik" hieß es, Podolski habe den Galatasaray-Angriff nach seiner Einwechslung sofort "erheblich verstärkt" und "sowohl seine Mannschaft als auch die Tribünen angefeuert".

Durch den Sieg hält sich Galatasaray in der Spitzengruppe der Süper Lig. Mit nun 14 Punkten stehen die "Löwen" auf dem dritten Platz. Tabellenführer ist weiterhin Stadtnachbar Medipol Başakşehir mit 16 Punkten. Meister Beşiktas mit dem ehemaligen Hoffenheimer Andreas Beck steht nach einem knappen 1:0 bei Caykur Rizespor auf Platz zwei. Vizemeister Fenerbahçe sucht dagegen weiter nach seiner Form. Nach dem 1:1 bei Osmanlispor steht der Arbeitgeber des früheren Schalkers Roman Neustädter mit acht Punkten nur auf Platz neun.