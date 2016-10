Drogba verweigert Platz auf Ersatzbank

Didier Drogba sorgte für Schlagzeilen

Der nun in der Major League Soccer spielende Didier Drogba hat Star-Allüren offenbart. Weil er bei Impact de Montreal im Heimspiel gegen den Toronto FC nicht in der Startelf stehen sollte, tauchte der 38-Jährige am Sonntag gar nicht erst bei der MLS-Partie nicht auf. Der Verein gab zunächst Rückenprobleme als Grund für das Drogba-Fehlen an, nach dem Spiel bestätigte Trainer Mauro Biello aber Unstimmigkeiten.

"Er hat nicht akzeptiert, von der Bank zu kommen und wollte nicht im Kader stehen", sagte Biello. Drogba spielt seit Juli 2015 in der Major League Soccer für die Kanadier. Diese Saison traf er in 18 Einsätzen zehn Mal, zuletzt agierte der Ex-Teamstürmer der Elfenbeinküste aber vermehrt als Wechselspieler.

