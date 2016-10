Drogba akzeptiert Bankplatz in Montreal

Didier Drogba ist bei Montreal kein Stammspieler mehr

Die Unstimmigkeiten zwischen Stürmer Didier Drogba und seinem in der Major League Soccer tätigen Klub Impact de Montreal sind aus dem Weg geräumt worden. "Didier hat akzeptiert, dass er jene Rolle einnimmt, die der Trainer für ihn vorsieht", sagte Klubpräsident Joey Saputo. Der 38-jährige Drogba war zum Heimspiel am Sonntag gegen Toronto nicht gekommen, weil er nicht in der Startelf gestanden wäre.

Drogba steht seit Juli 2015 bei den Kanadiern unter Vertrag. In der laufenden Saiosn traf er in 18 Einsätzen zehn Mal, seit seinem letzten Einsatz von Beginn an am 24. September agierte der Ex-Teamstürmer der Elfenbeinküste aber nur noch als Wechselspieler.

Mehr dazu:

>> Drogba verweigert Platz auf Ersatzbank

>> Ergebnisse und Tabelle Major League Soccer

apa/red