Öffentlicher Hilferuf des FC Thun

Beim FC Thun sorgt man sich um die Zukunft

Der FC Thun hat sich am Mittwoch mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Gelinge es nicht, bis Ende des Jahres eine Million Schweizer Franken (rund 924.000 Euro) und bis Ende der Saison mindestens 1,5 Millionen Franken (1,39 Millionen Euro) zu generieren, sei die Existenz des Oberhaus-Vereins akut gefährdet.

Mittels Spendenaktivitäten und Aufrufen will der aktuelle Tabellen-Achte der Super League in den kommenden Wochen die Dringlichkeit der Situation unterstreichen. "Wir sehen uns gezwungen, auf die Hilfe jedes Einzelnen zu hoffen", betonte Präsident Markus Lüthi. Unterstützung erhält der FC Thun vom Verein "Härzbluet für üse FC Thun", der schon in der Vergangenheit bereits zweimal mit sechsstelligen Geldbeträgen geholfen hatte.

Sollten die benötigten Finanzmittel nicht beschafft werden können, müsste der Betrieb laut den Vereins-Verantwortlichen eingestellt werden, die FC Thun AG würde aufgelöst. Die Ursache für die derzeit prekäre Finanzsituation führt man unter anderem auf den massiven Rückgang bei den Zuschauerzahlen zurück.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle Super League in der Schweiz

apa/red