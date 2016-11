Bye, Steve! Gerrard verlässt Los Angeles

Steven Gerrard wird nicht mehr für Los Angeles Galaxy auflaufen

Englands Altstar Steven Gerrard wird den US-Klub Los Angeles Galaxy wie erwartet verlassen, hat eine Entscheidung über sein Karriereende aber vorerst offengelassen.

Er denke zurzeit über die nächsten Schritte seiner Laufbahn nach, sagte der frühere englische Nationalspieler in einem von seinem bisherigen Verein verbreiteten Statement. Darin bestätigte Los Angeles auch den Abschied des 36-Jährigen.

"Es war eine Ehre, für LA Galaxy aufzulaufen und vor diesen großartigen Fans zu spielen. Ich habe jede Minute in den Staaten genossen und es geliebt, für diesen Klub zu spielen. Los Angeles wird in meinem Herzen immer einen besonderen Platz einnehmen", heißt es in dem offiziellen Abschiedsschreiben des Mittelfeldspielers.

Auch Lampard zieht sich zurück

Als wahrscheinlich gilt eine Rückkehr Gerrards zum FC Liverpool, dann allerdings in einer neuen Funktion. Trainer Jürgen Klopp hatte dies bereits angedeutet: "Keiner sollte überrascht sein, wenn wir einen Platz für Stevie finden werden." Gerrard war 2015 nach 17 Jahren und 708 Pflichtspielen für Liverpool in die USA gewechselt.

Erst am Montag hatte mit Frank Lampard ein zweiter englischer Altstar seinen Abschied aus der MLS verkündet. Ob die ehemalige Chelsea-Legende seine Laufbahn fortsetzen will, ist ebenfalls offen.